Заброшенный дом захватчика из ростовского СИЗО нашли в Ингушетии РИА Новости: в Ингушетии нашелся пустующий дом захватчика из СИЗО в Ростове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ингушетии был обнаружен частный дом, в котором жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО — гражданин республики Малик Гандалоев, передает РИА Новости. Уточняется, что сейчас постройка в одном из сел Малгобекского района пустует.

Дом, как заметили авторы материала, выглядит старым — ворота потрепанные, забор местами почернел. Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме.

Ранее Telegram-каналу SHOT стало известно о третьем заложнике при захвате СИЗО в Ростове-на-Дону. По данным канала, он вступил в борьбу со злоумышленниками и получил ножевое ранение, однако сумел вырваться и заблокировать террористов, отрезав им доступ к оружейной комнате.

При этом УФСИН по Ростовской области уведомило, что охрана СИЗО-1 признавалась лучшей среди всех изоляторов в регионе на протяжении нескольких лет: служба в охране несется с оружием, поэтому все сотрудники неукоснительно соблюдают правила обращения с ним, все их действия «отлажены до автоматизма». В отчете ведомства указывалось, что объект находится под круглосуточным видеонаблюдением. В отделе также работают женщины. Сотрудники регулярно осматривают прилегающую к СИЗО-1 режимную территорию.