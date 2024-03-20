Заброшенное здание в Саратове оказалось нелегальной майнинговой фермой Электрики нашли нелегальную майнинговую ферму в центре Саратова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Саратовского предприятия городских электрических сетей обнаружили нелегальную майнинговую ферму в центре города, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на собственный источник. По его информации, «бизнес-площадка» располагалась в одном из заброшенных зданий на улице Горького. Сотрудники заподозрили неладное после незаконного подключения к электросетям.

Работники решили найти причину неполадки и отправились по проводам. На втором этаже заброшенного здания они нашли оборудование для майнинга. После этого электрики вызвали на место полицейских.

Правоохранители внесли в протокол «пять единиц майнеров», а также сопутствующее оборудование. По факту обнаружения находки проводится проверка. Полиция ищет владельцев здания и оборудования.

Ранее сообщалось, что в Бурятии таможенники пресекли вывоз в Монголию двух незадекларированных устройств для майнинга криптовалют. Уточняется, что аппараты нашли в легковом автомобиле на таможенном посту пропускного пункта «Кяхта». Их везла гражданка Монголии, которая сообщила, что согласилась перевезти технику через границу по просьбе незнакомки за 400 рублей.