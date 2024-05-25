«Забрали всех»: очевидцы рассказали о рейде против мигрантов в Подмосковье «Осторожно, Москва»: мигрантов в Котельниках забрали в военкомат из мечети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в подмосковных Котельниках во время рейда правоохранительных органов в военкомат забрали десятки мигрантов с паспортами России. По данным канала, их вывели из мечети, где проходила пятничная молитва.

По информации канала, из здания — пристройки к многоквартирному дому на 2-м Покровском проезде забрали всех мужчин вне зависимости от возраста, всех доставили в военкомат на Октябрьском проспекте. Согласно тексту публикации, всего оперативники загрузили пять автобусов.

Забрали всех мигрантов с паспортом РФ и без военного учета, московских призывников и из других регионов. На мужчин призывного возраста завели личные дела и одним днем отправили в сборный пункт, потом в военные части на дальнейшую срочную службу, — цитирует канал слова очевидцев.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали не менее 60 человек при обысках по местам проживания мигрантов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции. Полицейского обвиняют в получении взяток на сумму не менее 70 тысяч рублей от предпринимателя, который занимался реализацией железнодорожных и авиабилетов.