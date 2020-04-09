Заболевший коронавирусом житель ЕАО находится в тяжёлом состоянии

Тяжёлое состояние диагностировали врачи у одного из жителей ЕАО. Количество заболевших в регионе увеличилось с трёх до шести. В числе первых заболевших оказалась семейная пара с ребёнком, которая контактировала с заболевшим хабаровчанином.
В Октябрьском районе, где проживала семья, введён карантин. В области — режим самоизоляции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что самая точная статистика по коронавирусу нового типа (COVID-19) представлена в Южной Корее (около 10 тысяч больных, 200 погибших, 6776 выздоровевших на 8 апреля 2020 года), считают сотрудники университета Гёттингена. По их мнению, во всём мире официальные цифры далеки от реальных.
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