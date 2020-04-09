Заболевший коронавирусом житель ЕАО находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/44ad7d3e-7a0a-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлое состояние диагностировали врачи у одного из жителей ЕАО. Количество заболевших в регионе увеличилось с трёх до шести. В числе первых заболевших оказалась семейная пара с ребёнком, которая контактировала с заболевшим хабаровчанином.

В Октябрьском районе, где проживала семья, введён карантин. В области — режим самоизоляции, сообщает РИА Новости. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Под медицинским наблюдением в регионе пребывают 280 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самая точная статистика по коронавирусу нового типа (COVID-19) представлена в Южной Корее (около 10 тысяч больных, 200 погибших, 6776 выздоровевших на 8 апреля 2020 года), считают сотрудники университета Гёттингена. По их мнению, во всём мире официальные цифры далеки от реальных.