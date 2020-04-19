Заболевший коронавирусом 80-летний пенсионер выздоровел на Сахалине

https://static.news.ru/photo/81d7725a-8211-11ea-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhalin.gov.ru

80-летний пенсионер, проживающий на Сахалине, заразился коронавирусной инфекцией. В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что пациент выздоровел. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мужчина и его супруга в течение последних пары недель находились в больнице. Жена пациента была госпитализирована как лицо близкого контакта заражённого COVID-19. В настоящее время они готовятся к выписке из медицинского учреждения.

В общей сложности на Сахалине на лечении остаются девять пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки из московских больниц выписали ещё 84 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в столице вылечились от COVID-19 1763 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.