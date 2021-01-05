Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/8f0418dc-4f54-11eb-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который ранее попал в больницу с подтверждённым диагнозом COVID-19, рассказал, что в первое время находился в реанимации на аппарате ИВЛ, однако сейчас чувствует себя значительно лучше.

Со старухой с косой мы разошлись как в море корабли. Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади, — написал он в своём Instagram.

Он добавил, что впереди у него непростой период реабилитации после COVID-19, который включает в себя дыхательные гимнастики и другие предписания врачей.

Губернатор поблагодарил всех, кто поддерживал его в это непростое время.

Ранее NEWS.ru писал, что ульяновский губернатор Сергей Морозов был вынужден встречать новый год в больнице. У политика была зафиксирована пневмония и 40-процентное поражение лёгких. При этом он продолжал работать в удалённом режиме.