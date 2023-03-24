Заболевшая сибирской язвой в Чувашии рассказала, как подхватила инфекцию SHOT: заболевшая сибирской язвой в Чувашии заявила о попадании инфекции в организм из-за пореза

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Жительница Чувашии Нина Михайловна, заболевшая сибирской язвой, рассказала Telegram-каналу SHOT, что подхватила инфекцию после того, как помогала разделывать сырое мясо с порезанным пальцем. Порез не заживал, после чего она обратилась в больницу и тогда узнала, что ее сосед, который тоже помогал разделывать тушу, уже госпитализирован с сибирской язвой. Она также сообщила, что бычка, который оказался зараженным, ее супруг купил по объявлению в газете.

У меня сперва палец поранен был. Может, и кость у меня задета чуть-чуть ножом. Они мясо уже разделали, все сделали, я только помогала. Трогала, да. Надо было сразу вовремя обработать. Мазала, мазала. После этого я к хирургу обратилась, [которая] противовоспалительные таблетки дала. А потом на перевязку приходили. <...> Температура была 37,1–37,2. Это у вас, говорят, легкая форма, — рассказала женщина.

Ранее следователи установили, что зараженное мясо, послужившее причиной двух случаев заболевания сибирской язвой в Чувашии, было продано жителем местной деревни Старое Акташево. Деревню закрыли на карантин. Въезжать в населенный пункт могут только местные жители, у всех проверяют багажники, чтобы люди не вывозили животных или мясо. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, кому еще могли успеть продать мясо инфицированного быка.