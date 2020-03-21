Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию, прокомментировала обвинения в свой адрес, которые посыпались на неё из-за того, что она не стала соблюдать карантин.
Я виновата, — заявила она порталу «Подъём».
По словам женщины, сейчас она чувствует себя плохо. Профессор медакадемии Ставрополя находится в реанимации с двусторонней пневмонией.
Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9 марта. Коронавирус у неё обнаружили 17 числа. Выяснилось, что она не самоизолировалась, а продолжала ходить на работу. Также женщина читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Теперь ей может грозить уголовное дело из-за сокрытия поездки в Испанию.
Санникова могла инфицировать 11 человек после возвращения на родину. Она общалась с 13 иностранными студентами и с 11 работниками кафедры медакадемии в Ставрополе. Все они были госпитализированы. В настоящий момент тест на коронавирус показал условно-положительный результат у 11 человек.
NEWS.ru писал, что блогер Лена Миро назвала Санникову «глупой бабой». Она подчеркнула, что дававшая клятву Гиппократа врач не имела права так себя вести.
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