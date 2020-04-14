Заболевшая COVID-19 россиянка обратилась в полицию из-за разглашения данных

Девушка, заразившаяся коронавирусной инфекцией, подала заявление в полицию из-за разглашения её персональных данных фельдшером больницы.
Инцидент произошёл в Шадринске в Курганской области. По словам заболевшей, данные о положительном результате на коронавирус и её имя и фамилия были опубликованы в группе «Подслушано. Шадринск» в социальной сети «ВКонтакте». После этого местные жители начали травить девушку.
Как сообщает ТАСС, студентка
NEWS.ru писал, что девять медиков заразились коронавирусом в Люберецкой областной больнице.
Всего в России диагностировано 21 102 случая коронавирусной инфекции, излечились 1470 человек, скончались 170. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.
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