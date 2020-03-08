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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что жительницу региона, у которой после посещения Италии подтвердилась коронавирусная инфекция, изолировали. Болезнь у неё проходит в лёгкой форме, бессимптомно.

Заболевание протекает у неё в лёгкой форме, бессимптомно. Её поместили в отдельный бокс в лечебное учреждение, — цитирует РИА Новости Алиханова.

Он также добавил, что анализы взяли у родственников и знакомых женщины, с которыми она контактировала после возвращения из-за рубежа. Коронавирус больше ни у кого не подтвердился.

В России в настоящее время зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. После выздоровления уже выписаны два гражданина Китая и один россиянин.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы составили список из семи стран, прибывшие из которых россияне обязаны отправляться на двухнедельный карантин. На данном этапе всего семь стран входят в карантинную зону: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Составлен и второй список из 87 стран, по возвращении из которых москвичи обязаны уведомить департамент здравоохранения по «горячей линии». В этом списке страны, в которых зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса.