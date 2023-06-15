Забодавший насмерть жительницу Курской области бык попал на видео Разъяренный бык насмерть забодал жительницу Курской области

Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

В Курской области разъяренный бык насмерть забодал женщину и травмировал ее супруга, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, быка удалось обезвредить спустя несколько часов с момента нападения. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. В Сети были опубликованы кадры с буйным животным.

По данным «112», инцидент произошел утром 15 июня в селе Солдатское Курской области. Трехлетний бычок выбрался из стойла и стал бродить по дачным участкам. Хозяева пытались остановить животное и вернуть его обратно, однако зверя это раздражало еще больше. Заметив на лугу пару возлюбленных, он набросился на них.

По данным Telegram-канала Baza, сейчас быка обследуют ветеринары. У животного есть подозрение на бешенство. В случае если оно подтвердится, быка отправят на убой.

Ранее в Сети появилось видео нападения быка на людей в Армавире Краснодарского края. По предварительной информации, парнокопытное сбежало во время перевозки на местный животноводческий рынок. В результате нападения быка пятеро человек пострадали, включая ребенка. Сотрудники правоохранительных органов догнали животное за пределами города, где его застрелили.