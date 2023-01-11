Забившего насмерть трубой женщину приговорили к 9,5 года колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 9,5 года колонии Александра Куропятника, насмерть забившего женщину металлической трубой, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы петербургских судов. Во время судебного заседания мужчина обещал дойти до президента, чтобы доказать свою невиновность, однако из этого ничего не вышло.

Куропятник вину отрицал полностью. В сегодняшнем судебном заседании Куропятник сообщил суду, что дойдет до президента, но докажет невиновность. <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года в ИК строгого режима, — сказано в сообщении.

Как указали в источнике, Куропятник нанес от четырех до шести ударов кулаками и металлической трубой по голове женщины. Пострадавшая скончалась от полученных травм в карете скорой помощи из-за закрытой травмы головного мозга.

В пресс-службе уточнили, что преступление помогли раскрыть бездомные — они установили и опознали фигуранта преступления.

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