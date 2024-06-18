«Забирает все как пылесос»: смерч в Магнитогорске попал на видео В Магнитогорске очевидцы сняли на видео крупный смерч

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смерч в представлении ИИ

Очевидцы засняли на видео смерч в деревне Наваренко под Магнитогорском, сообщает Агентство чрезвычайных новостей. По словам мужчин, которые стали свидетелями погодного явления, такой смерч в регионе они видели впервые.

Смотри, он забирает все как пылесос, — удивляется мужчина за кадром.

17 июня в Челябинской области был ливень. В грозовом облаке возникла атмосферная воронка.

В тот же день были опубликованы видео обрушившегося на юг Подмосковья урагана. Кадры были сделаны в городе Апрелевке. На них видно, как сильные порывы ветра наклоняют деревья. При этом ураган сопровождается дождем. К интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России привело глобальное изменение климата, объяснял климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.

Ранее жители Новороссийска рассказывали о вмятинах, которые оставил на машинах град, и делились видео смерча, образовавшегося в бухте.