«Забились в блиндаж»: морпехи ТОФ взяли в плен солдат ВСУ под Новодонецким Российские морпехи взяли в плен группу солдат ВСУ под Новодонецким

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота взяли в плен группу солдат ВСУ при попытке прорвать линию обороны ВС России в районе населенного пункта Новодонецкое, сообщает телеканала «Звезда». По словам украинских военных, они попали в плен из-за неверно поставленной боевой задачи и отсутствия помощи.

Бой был очень недолгий. Забились в блиндаж, потому что БК закончилось. Просили помощи. Помощи никакой не оказали нам. Просили эвакуацию. Эвакуации тоже никакой не было. Оставалось забиться в блиндаж и ждать, — рассказал один из украинских солдат.

Он также пояснил, что командование приказало бойцам взять под контроль новый участок, заявили, что российские военные покидают свои позиции.