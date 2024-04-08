Забавы белых медведей сняли в заливе Карского моря «Атомфлот» опубликовал видео с играми белых медведей в Карском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж российского атомного ледокола «Ямал» сфотографировал белых медведей, игравших в районе Обской губы в Карском море. Кадры появились в Telegram-канале предприятия «Атомфлот». На снимках запечатлена пара животных, которые играют друг с другом, наваливаются на глыбы льда и кувыркаются в снегу.

Эксклюзивная фотосессия белых медведей для экипажа атомного ледокола «Ямал». В районе северного подхода к морскому каналу Обской губы косолапые полчаса позировали морякам. Смотрим на хозяев Арктики, — сказано в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке в уличный вольер выпустили сурикатов. Зверьки после долгой зимы, проведенной в помещениях столичного зверинца, стремительно выскочили из нор и разбежались осматривать каждый уголок своих владений: холмы, тоннели и пеньки. Грызуны все время останавливались в характерной для них позе, навострив уши.

В Московском зоопарке также обитает полюбившаяся многим россиянам панда Катюша. Недавно малютку засняли во время сна, который она решила провести, взобравшись на деревянные подмостки. На фотографии видно, что медвежонок спит под присмотром мамы Диндин, которая сидит на полу и жует листья бамбука.