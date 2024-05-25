Окопавшийся в квартире петербуржец ранил полицейского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перестрелка с участием полиции произошла на Народной улице в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, в ходе инцидента был ранен один из правоохранителей.

Уточняется, что неизвестный злоумышленник забаррикадировался в квартире. Оттуда он открыл огонь по сотрудникам полиции. В настоящее время силовики пытаются задержать нарушителя.

Ранее в Санкт-Петербурге грабитель напал на местного жителя. Злоумышленник ударил его бутылкой и отобрал рюкзак с игровой приставкой. Правоохранители задержали нападавшего по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в подмосковном Красногорске водитель Gelandewagen открыл огонь по машине другого автомобилиста из пистолета на Новорижском шоссе. Уточнялось, что владелец пострадавшего авто не пропустил злоумышленника в пробке. Произошедшее попало на видео.

Также ранее полиция Санкт-Петербурга сообщила о задержании первокурсника морского колледжа за стрельбу по трактору из пневматического пистолета в Кронштадте. Было установлено, что юноша выстрелил в стекло транспортного средства, после чего перепугавшийся водитель выбил окно, чтобы покинуть транспорт.