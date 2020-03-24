https://static.news.ru/photo/17e1513e-6dfa-11ea-8a15-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий Фото: nerch-eparh.ru

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что не перестанет проводить церковные службы. Глава митрополии РПЦ отказался соблюдать региональные ограничения, связанные с коронавирусом.

Правительство Забайкальского края 19 марта ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса, запретив проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Власти рекомендовали забайкальцам оставаться дома. Димитрий отказался отменять службы и ограничивать число прихожан в храмах.

Не могу представить того, что может заставить меня отказаться от проведения службы. <...> Только в том случае, если меня поставят к стенке, — цитирует митрополита «МК в Чите».

Священнослужитель добавил, что в храмах начали чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие.

Как писал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. За минувшие сутки число заражённых выросло на 57 человек.

Всего обнаружили 387 тысяч инфицированных. Умерли 16,7 тысячи, более 101 тысячи выздоровели.