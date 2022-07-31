Забайкальские подростки надругались над могилами участников спецоперации Полиция Забайкалья установила личности подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Борзе установили личности пятерых несовершеннолетних, которые осквернили могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине, передает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю. По данным правоохранительных органов, одному из вандалов исполнилось 16 лет и он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Сотрудниками полиции совместно с представителями регионального УФСБ установлены пятеро несовершеннолетних, один из которых достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в полиции.

Сообщения об осквернении могил на Аллее славы в Борзе появилась в интернете 29 июля. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 243.4 УК («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений»). Максимально возможное наказание по данной статье — три года лишения свободы.

Ранее в Подмосковье неизвестный осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», разрисовав его свастикой. Злоумышленника разыскивает полиция. Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск. После акта вандализма злоумышленник скрылся. Его личность пока не установлена, поскольку он был в маске и камуфляжной одежде.