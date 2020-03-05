https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Балея в Забайкальском крае потерял собранные коллективом деньги и заявил в полицию, что их у него украли. Речь идёт о сумме в 10,2 тыс. рублей, которую его коллеги собрали для сотрудниц на подарки к 8 марта.

Как сообщает «МК в Чите», 22-летний балеец заявил в полицию, что на пустыре на него напали, похитили деньги и телефон. «Пострадавший» однако не смог назвать ни одной приметы налётчика. Полицейские, не найдя свидетелей грабежа, усомнились в правдивости его показаний. Позже удалось установить, что молодой человек просто потерял борсетку, в которой находились деньги. Теперь за ложный донос ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, вооружённые ножом преступники в масках напали на курьера в Гонконге. Их добычей стали 600 рулонов туалетной бумаги на сумму более 8 тысяч рублей. Ограбление было совершено на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Спустя несколько часов полиция задержала двух причастных к инциденту и разыскивает третьего подозреваемого. Арестованным может грозить пожизненное тюремное заключение.