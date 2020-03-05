Житель города Балея в Забайкальском крае потерял собранные коллективом деньги и заявил в полицию, что их у него украли. Речь идёт о сумме в 10,2 тыс. рублей, которую его коллеги собрали для сотрудниц на подарки к 8 марта.
Как
Как писал NEWS.ru, вооружённые ножом преступники в масках напали на курьера в Гонконге. Их добычей стали 600 рулонов туалетной бумаги на сумму более 8 тысяч рублей. Ограбление было совершено на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Спустя несколько часов полиция задержала двух причастных к инциденту и разыскивает третьего подозреваемого. Арестованным может грозить пожизненное тюремное заключение.
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