Забайкалец добыл золота на 3 млн рублей и попался ФСБ В Забайкалье ФСБ задержала незаконно добывшего золото на 3 млн рублей мужчину

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Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае 41-летнего местного жителя в связи с незаконным оборотом золота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По данным спецслужбы, у задержанного изъяли драгоценный металл на сумму около 3 млн рублей.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ, в его автомобиле обнаружено и изъято россыпное природное золото, — говорится в заявлении ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый в течение долгого времени вел добычу драгметалла на территории Красночикойского района. При этом у него не было специального разрешения. Мужчина продавал добытое золото жителям соседнего региона.

Против золотодобытчика возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы по данной статье.