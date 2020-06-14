За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 839 человек

https://static.news.ru/photo/7a4c8de2-ae1f-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из больниц Московской области выписали 839 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Это новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса в регионе за один день.

Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 16 573 человека, — сообщили в оперштабе региона.

За сутки в регионе не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. Всего за всё время пандемии от COVID-19 в подмосковных больницах скончались 678 пациентов.

Как писал NEWS.ru, за сутки на территории Москвы из больниц были выписаны 2133 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 июня сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она отметила, что число выздоровевших после заражения COVID-19 москвичей продолжает увеличиваться и на сегодняшний день составляет 121 691.

По состоянию на 14 июня в России зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции (+8835 за сутки), 280 050 человек выздоровели (+5409 за сутки), умерли 6948 (+119 за сутки).