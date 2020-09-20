За сутки в Москве выявили 860 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/801db9be-fb16-11ea-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 860 человек. По выздоровлении выписаны 892 пациента, скончались от инфекции 13 жителей столицы.

За сутки в Москве выявили 860 случаев коронавирусной инфекции, — сообщили в оперштабе.

Москва вошла в число регионов с наименьшими темпами прироста заражённых коронавирусом. На первом месте этого рейтинга находится Чукотский АО (0%), на втором — Смоленская область и Чечня (0,2%), на третьем — Москва, Подмосковье, Тульская область, Ненецкий АО и Татарстан (0,3%).

Всего за последние 24 часа в РФ выявлено 6148 заболевших COVID-19.

Как писал NEWS.ru, число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Тавадян разделил регионы на четыре категории в зависимости от индекса заболеваемости, рассчитанного по методике Роспотребнадзора индекса репродукции инфекции. Число «красных» регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20. Из «зелёных» стали «красными» Тверская область, Брянская область, Тува, Забайкальский край; из «светло-зелёных» стали «красными» Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Камчатский край.