За сутки в Москве выявили 5142 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/215e9dde-4ff9-11eb-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5142 жителей столицы. Всего с начала пандемии в городе выявили 838 554 случая инфицирования.

В Москве вновь зафиксирован наибольший суточный прирост числа заболевших COVID-19 среди российских регионов, днём ранее по этому показателю лидировал Санкт-Петербург.

Всего в Москве выявлено 838 554 случая коронавируса (+5142 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На втором месте по числу заболевших за последние 24 часа — Санкт-Петербург (3341), на третьем — Подмосковье (1097). Всего в России за сутки коронавирус выявили у 24 217 человек.

По данным на 6 января от коронавируса вылечились уже 666 282 жителя Москвы (+7206 за сутки). Скончались от инфекции в столичных больницах 11 652 пациента (+70 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из указанного числа заболевших только у 2672 пациентов (11%) недуг протекает без клинических проявлений. Наименьшие показатели темпов суточного прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Ненецком автономном округе (0,1%) и Тыве (0,2%).

Всего за период пандемии коронавирусом заразился 3 308 601 россиянин. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 23 055 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 2 685 723 гражданина РФ. За 24 часа в России скончались 445 человек с ранее диагностированным коронавирусом. В общем жертвами инфекции стал 59 951 житель РФ.