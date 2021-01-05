За сутки в Москве выявили 4871 заболевшего коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0829b378-50c4-11eb-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4871 жителя столицы. Это наибольший показатель по числу заражённых за последние 24 часа среди российских регионов. На втором месте по приросту новых случаев COVID-19 находится Санкт-Петербург (3005), на третьем — Подмосковье (1228).

Распределение по субъектам: 1. Москва — 4871, 2. Санкт-Петербург — 3005, 3. Московская область — 1228, — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наименьшее число выявленных случаев заболевания за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области (13), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 3).

Всего за время пандемии в Москве было зарегистрировано 843 425 заболевших коронавирусом, вылечились от инфекции 673 692 жителя столицы (+7410 за сутки), скончались — 11 728 пациентов (+76 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России зарегистрирован 23 541 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее COVID-19 заболели 24 217 россиян. Общее число заразившихся инфекцией жителей России с начала пандемии составило 3 332 142 человека. Среди новых случаев 11,4% пациентов (2681 случай) не имеют клинических проявлений заболевания.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 23 729 россиян, общее число переболевших инфекцией жителей РФ выросло до 2 709 452 человек. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 60 457 летальных случаев от COVID-19, за 24 часа число жертв выросло на 506 человек. В настоящее время от коронавирусной инфекции лечатся 562 233 россиянина.