За сутки в Москве выявили 2150 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ce95e8da-7cc3-11eb-b39b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 2150 жителей столицы, из них 775 были госпитализированы. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 985 284 москвичей.

По состоянию на 4 марта коронавирус выявили у 985 284 жителей Москвы (+2 150 за сутки), — сообщили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа от коронавируса в Москве вылечился 2421 человек, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521. В столичных больницах скончался от COVID-19 за сутки 51 пациент. Всего коронавирус унёс жизни 15 243 жителей Москвы.

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток медики на территории России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 4 278 750. У 12,4% новых заболевших недуг протекает без клинических проявлений.

За последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 15 694 пациентов с ранее диагностированным заражением COVID-19. За период пандемии с болезнью справились 3 853 734 россиянина. Как сообщили в оперативном штабе, за прошедшие сутки на территории страны умерли 452 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 87 348.