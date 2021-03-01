За сутки в Москве выявили 1277 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b983d9e6-7b30-11eb-9029-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 1277 жителей Москвы. Общее число заражённых COVID-19 в столице достигло 981 850 человек.

По состоянию на 2 марта в Москве выявлено 981 850 случаев COVID-19 (+1277 за сутки), — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа по выздоровлении выписаны 1796 москвичей, перенёсших коронавирус. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 901 035 человек. Скончались от инфекции за сутки 49 пациентов столичных больниц. Всего за время пандемии коронавирус унёс жизни 15 146 москвичей.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 10,1% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. Теперь, с учётом последних данных, общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии выросло до 4 268 215 человек.

В течение последних 24 часов в стране из больниц выписали 14 966 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 838 040 россиян. Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие сутки умер 441 гражданин РФ с диагностированным COVID-19. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 86 896 жителей России.