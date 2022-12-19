За порчу инсталляции на Дворцовой площади задержали 11-классницу «Невские новости»: за порчу инсталляции на Дворцовой площади задержали 11-классницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские нашли подозреваемого в порче инсталляции «Двойные сердца», посвященной Мариуполю, которая была установлена на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передают «Невские новости». Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, административное дело завели на 17-летнюю школьницу, ученицу 11-го класса.

Следствие установило, что 18 декабря старшеклассница нанесла на сердца надпись, которая подпадает под ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). По данным источника, школьницу отпустили после допроса под обязательство о явке, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Инсталляция была заказана властями Санкт-Петербурга еще в сентябре, после того как Мариуполь объявили городом-побратимом культурной столицы.

После инцидента сердце с надписью «Мариуполь» частично разобрали: с него сняли лишь ту часть, которая была расписана, при этом сам каркас останется стоять на Дворцовой площади. Позже панели отремонтируют и починят.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V. Мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.