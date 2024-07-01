За ночь над российскими регионами были уничтожены десятки БПЛА МО: за ночь над тремя областями РФ были сбиты 36 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В небе над Брянской, Курской и Белгородской областях за ночь были уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в официальном Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, — сообщила пресс-служба Минобороны России.

Взрывы произошли в городе Днепре на Украине. Подробности случившегося неизвестны, местные власти ситуацию не комментировали. В тот момент в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.

До этого глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров информировал, что в городе Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры. О чем именно идет речь, он не уточнил.