За несоблюдение единого стиля маршруток и автобусов предложили штрафовать

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Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и ИТ разрабатывает законопроект о введении штрафов за несоблюдение единого стиля общественного транспорта в Московской области. Как сообщают «Вести Подмосковья», региональные автобусы и маршрутки должны быть выкрашены в белый цвет и иметь жёлтые полосы.

Закон о едином стиле региональных маршруток и автобусов приняли в 2020 году. Они должны быть выкрашены в основной белый цвет и иметь жёлтые с серыми полосы. Кроме того, на транспортных средствах необходимо размещать наименование перевозчика и логотип общественного транспорта в Подмосковье, — пишет издание.

За подобное правонарушение должностных лиц предложили штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических — на 70–100 тысяч рублей. Чтобы перевозчики успели привести свой транспорт в соответствие с нормами законодательства, законопроект хотят ввести в силу 1 января 2023 года.

Ранее доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что в рамках реформы общественного транспорта власти Санкт-Петербурга приняли решение отказаться от маршрутных такси, это может привести к кризису из-за нехватки бюджета. Он напомнил, что обновление подвижного состава требует больших финансовых вложений.