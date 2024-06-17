За информацию об убийце жены объявили награду в полмиллиона рублей Алтайское УМВД готово заплатить полмиллиона за информацию об убийце женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении Владимира Маматова, который на Алтае несколько раз наехал автомобилем на свою супругу, передает пресс-служба краевого УМВД. В ориентировке отмечается, что преступление произошло в июле 2023 года.

Приметы разыскиваемого: на вид 45–50 лет, рост — 165–170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые. 01.07.2023 Маматов В. В. в селе Парфеново на автомобиле марки УАЗ-37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу, которая от полученных травм скончалась, — сообщили в полиции.

С места происшествия мужчина скрылся. Сейчас он находится в федеральном и межгосударственном розыске.

В мае на подмосковном участке трассы М-1 37-летний мужчина сбил на автомобиле супругу, которая ранее заявила, что бросает его. Медики подтвердили у женщины переломы ребер, таза и ног, черепно-мозговую травму, а также сильный ушиб легкого. Известно, что пара совместно воспитывала двойняшек. Они жили в поселке Дорохово Рузского района.