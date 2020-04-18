Южные регионы России получат наибольшие дотации на оснащение больниц

https://static.news.ru/photo/27b40a60-810b-11ea-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России решило направить наибольшие дотации на дооснащение больниц при пандемии коронавирусной инфекции Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Ростовской области.

Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год. <...> Краснодарский край — 2 млрд 260 млн <...> Ростовская область — 1 млрд 90 млн <...> Ставропольский край — 1 млрд 77 млн <...> Новосибирская область — 1 млрд 54 млн <...> Нижегородская область — 996,2 млн [рублей], — приводят сообщение из распоряжения правительства РФ в ТАСС.

Деньги пойдут на дополнительные койки и средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. При этом он потребовал оперативно завершить ремонт дорог, ведущих к медучреждениям.