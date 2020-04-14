Юрист: верующих на Урале могут оштрафовать за поход в храм на Пасху

https://static.news.ru/photo/75b2e994-7e35-11ea-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Верующие в Свердловской области могут получить штраф до 30 тысяч рублей, если отправятся в храмы на Пасху.

По мнению директора юридической компании «Конус» Алексея Силиванова, полицейские будут штрафовать людей по статье 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

По этой статье штраф для граждан — от тысячи до 30 тысяч рублей, — рассказал Силиванов журналистам URA.ru.

Он напомнил, что главный санитарный врач области запретил посещение храмов, поэтому это нарушение подпадает под статью КоАП. Наказание по ней строже, чем по статье для «гуляющих» людей, которых штрафуют за нарушение режима самоизоляции по статье 38 областного Закона об административных правонарушениях.

Юрист считает, что штраф также может получить екатеринбургская епархия, которая организовывает богослужения.

NEWS.ru писал, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а куличи освящать самостоятельно.

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