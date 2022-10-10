Юрист: службы безопасности могли бы предотвратить взрыв на Крымском мосту Юрист Хаминский: службы безопасности могли бы предотвратить взрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Взрыва Крымского моста могло не быть, если бы службы безопасности действовали согласно должностным инструкциям, заявил в беседе с «Радио 1» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. По его словам, из-за угрозы ударов по мосту следовало объявить «красный» уровень террористической угрозы в регионе. Также эксперт отметил, что сотрудник ГИБДД, который пропустил фуру на мост, не осмотрел ее должным образом.

Водитель открыл дверь грузового отсека перед сотрудником ГИБДД, который даже не удосужился осмотреть груз. Причем, согласно документу, осмотр должен производить не он, а специально подготовленные и уполномоченные на это люди, — подчеркнул юрист.

Хаминский заметил, что в грузовике, судя по объему и характеру разрушений, находилось взрывное устройство направленного действия. По словам специалиста, это объемный и тяжелый предмет, который можно было бы легко обнаружить при надлежащем осмотре.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли.