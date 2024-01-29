Юрист рассказал, что грозит педагогу из Чувашии за попытку поджечь школу Юрист Харди: педагога из Чебоксар могут оштрафовать или посадить за поджог школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учительницу, которая попыталась поджечь в Чебоксарах школу, признавшись при этом в поддержке Украины, могут наказать по уголовной статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Тимур Харди. По его словам, эта норма УК предусматривает наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на два года.

Ответственность предусмотрена в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до одного года, принудительных работ до двух лет, ареста до трех месяцев или лишения свободы до двух лет, — рассказал Харди.

При этом он уточнил, что ответственность наступает лишь в случае значительного ущерба. В случае в Чебоксарах выгорел один квадратный метр помещения школы. В то же время необходимо учесть, что учитель призналась в поддержке Украины. В этом случае ее действия могут быть квалифицированы как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или о диверсии. Тогда наказание составит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Однако, по словам юриста, сначала специалистам предстоит проверить психическое состояние педагога, так как публикация подобных заявлений в родительском чате является весьма сомнительным поступком для адекватного человека, и не исключено, что задержанная не отдавала отчет своим действиям.

Следует проверить и то, как женщина устроилась работать в школу, да еще и учительницей начальных классов, если ранее была судима за грабеж, — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что учительница могла стать жертвой украинских мошенников, которые убедили ее набрать кредитов, а после пообещали компенсировать ей 150 тысяч рублей. Для этого ей нужно было записать видео в поддержку ВСУ и устроить пожар на месте работы.