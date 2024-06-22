Юрист рассказал, что грозит напавшим на молодую пару в Орске подельникам Юрист Русяев: напавшим на молодую пару в Орске грозит длительный тюремный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напавшим на бывшую девушку и ее нового парня в Орске может грозить долгий тюремный срок, одному из них — мужчине на автомобиле — может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, на решение суда большое влияние окажут отягчающие обстоятельства, например нападение по предварительному сговору.

Действия основного нападавшего, предположительно, действовавшего из ревности, могут быть квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Учитывая тяжелое состояние пострадавшего мужчины, который может остаться инвалидом, это преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — отметил собеседник.

Также, по словам эксперта, нападение на девушку может быть квалифицировано как отдельное правонарушение — побои. Такое преступление наказывается штрафом, обязательными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Однако, продолжил юрист, особую тяжесть представляют действия соучастника преступления — водителя автомобиля. Русяев пояснил, что наезд на пострадавших расценивается следствием как покушение на убийство двух лиц. Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, подчеркнул юрист.

При определении меры наказания суд будет учитывать ряд отягчающих обстоятельств. Среди них — предварительный сговор, если будет доказано, что преступление было заранее спланировано. Также важным фактором является наличие у обвиняемых прошлых судимостей за тяжкие преступления, что может расцениваться как рецидив и повлечь более строгое наказание, — уточнил Русяев.

Ранее в Сети появились кадры нападения жителя Орска на бывшую девушку и ее нового возлюбленного. После непродолжительной схватки одного из ее участников сбивает черная «Лада». От удара пострадавшего откидывает от дороги к скамейке у подъезда. Под колеса автомобиля попала и девушка.