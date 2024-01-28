Юрист раскрыл, кого накажут за гибель юного бойца MMA в Кирове Хаминский: спарринг-партнера погибшего бойца могут приговорить к шести годам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Причинение тяжкого вреда здоровью или смерти карается лишением свободы на срок до 6 лет, заявил юрист Александр Хаминский в интервью NEWS.ru, комментируя смерть 18-летнего бойца MMA во время спарринга. По его словам, эта же норма применяется и в тех случаях, когда правила легитимны, но организаторы не обеспечили их соблюдение.

Теперь перейдем к самому бою. В данном случае речь идет о тренировочном спарринге. Спарринг-партнер погибшего бойца должен быть или тренером, или, как минимум, спортсменом. Если его квалификации подтверждены и действия в ринге будут укладываться в рамки правил, то событие признают несчастным случаем, — заявил Хаминский.

По словам юриста, если тренер окажется без лицензии или установят, что он применил более высокое мастерство, чем требовалась, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» при исполнении профессиональных обязанностей (наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет). Для нарушившего правила или иные обязательные требования спарринг-партнера наступит ответственность по ч. 1 указанной статьи (максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы).

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 18-летний боец ММА умер во время спарринга на чемпионате в Кирове. По его данным, молодой человек в ходе тренировки перед боем пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание.

Трагедия произошла в школе олимпийского резерва «Юность». Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти юного спортсмена, он умер в машине скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося.