Юрист раскрыл, какое наказание грозит подозреваемой в убийстве мужа доярке Юрист Ульяненко: подозреваемой в убийстве мужа россиянке грозит от трех лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Подозреваемой в убийстве мужа из-за измены доярке из поселка Бежаницы Псковской области грозит от трех лет тюрьмы, рассказал NEWS.ru юрист Виталий Ульяненко. Эксперт подчеркнул, что в данном случае с большой вероятностью будет возбуждено уголовное дело по статье 105 части первой УК РФ (убийство).

Виновное поведение потерпевшего имеет значение для избрания наказания в суде. В данном случае в отношении этой женщины будет возбуждено уголовное дело по статье 105 части первой УК РФ, то есть убийство. Орган предварительного расследования назначит экспертизу, — пояснил юрист.

Если по результатам экспертизы выяснится, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии аффекта, ее будут судить по статье 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта), уточнил эксперт. Ульяненко отметил, что в таком случае срок лишения свободы составляет три года.

Если по результатам экспертизы будет принято решение, что женщина находилась в состоянии аффекта, то ее будут судить по статье 107 УК РФ, то есть убийство, совершенное в состоянии аффекта. По данной статье срок лишения свободы составляет три года, — заключил юрист.

Жительница Псковской области ранее убила избранника кухонным ножом, застав его в постели с любовницей. В состоянии аффекта она убежала на кухню, схватила нож и вернулась в спальню. Осознав происходящее, женщина сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Она задержана, ведется расследование.

Коллега задержанной позднее рассказала, что женщина часто жаловалась на мужа и знала о его изменах. Она подчеркнула, что знакомая всегда казалась доброй и приветливой, ответственно выполняла свою работу.