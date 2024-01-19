Юрист раскрыл, как накажут проводника за выброшенного кота Юрист Русяев: за выброшенного из поезда кота проводнику может грозить штраф

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Проводник поезда, выбросивший на станции в Кирове кота, нарушил несколько статей УК РФ, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, теперь женщине может грозить штраф до 120 тысяч рублей либо исправительные работы.

По факту выбрасывания кота пассажира из поезда проводницей к ней могут быть применены положения двух статей УК РФ — о жестоком обращении с животными (ст. 245) и о халатности (ст. 293). <...> Учитывая это, проводнице по статье о халатности может грозить штраф в размере до 120 000 рублей либо обязательные или исправительные работы. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию морального вреда хозяину кота, — уточнил собеседник.

Юрист усомнился, что женщину привлекут по статье о жестком обращении с животным, так как вряд ли в ее действиях был хулиганский умысел. Однако, отметил эксперт, вполне вероятно, что она ответит за проявленную халатность.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев выразил мнение, что сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами. Таким образом он отреагировал на ситуацию с выброшенным на мороз котом Твиксом в Кирове.