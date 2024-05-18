Юрист раскрыл, что будет с девятилетней дочерью убитой екатеринбурженки Юрист Русяев: опекунами дочери убитой екатеринбурженки могут стать ее родные

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Вероятнее всего, опеку над дочерью убитой екатеринбурженки оформят ее родственники со стороны матери, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. Он добавил, что отца девочки, который проходит подозреваемым по делу, могут лишить родительских прав.

Параллельно необходимо решить вопрос с определением опекуна для девятилетней дочери погибшей. Вероятнее всего, опеку получат ее близкие родственники со стороны матери после проверки органами опеки. Отца-подозреваемого, с высокой долей вероятности, лишат родительских прав, — рассказал Русяев.

В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить защиту прав и интересов ребенка, добавил юрист. Он отметил, что необходимо создать нормальные условия для дальнейшего развития и реабилитации девочки, которая пережила такую трагедию, как убийство матери.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшей супруги. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания. Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество.