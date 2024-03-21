Юрист подрался с подростком из-за ссоры на дороге в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области юрист подрался с подростком из-за ссоры на дороге, сообщает KP.RU. Как рассказал сам несовершеннолетний, мужчина вышел из машины и схватил его за шиворот, после чего начал таскать по сугробам. Подросток утверждает, что от юриста при этом пахло алкоголем. По словам собеседника издания, взрослый также угрожал ему.

Он вышел из машины, схватил меня и стал тянуть за шиворот, за уши, таскать по сугробам. В попытке отбиться я ему попал по лицу, завязалась драка. <...> Друзья начали разнимать нас, и он меня ударил по лицу, я его в ответ. Видимо, рассек глаз. После этого он начал орать «ты не знаешь, кто я такой» и угрожал — «я сейчас буду тебя убивать», — делится несовершеннолетний.

Инцидент произошел 7 марта в поселке Мирный Сосновского района. 17-летний подросток вместе с друзьями направлялся за подарком матери. По его словам, они переходили дорогу в положенном месте, когда на них чуть не наехал водитель Lada Largus. После драки мальчик вместе с родителями отправился в травмпункт. У него обнаружили ушиб скулы, гематому шеи и заушных областей, а также ссадину правой кисти.

Тем временем юрист, участвовавший в конфликте, в беседе с изданием отметил, что пересказывать события того вечера не будет, чтобы не мешать следствию. По его словам, он не нападал на подростка, а только ответил ему, когда несовершеннолетний несколько раз ударил его по лицу. Он подчеркнул, что в драке получил черепно-мозговую травму и потерял зрение на правый глаз. Мужчина также отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Могу точно сказать, что я его не бил. Ударил один раз, когда несколько раз получил по лицу. И последствия у меня непростые — черепно-мозговая травма и потеря зрения на правый глаз. Рассечен глаз твердым тупым предметом, — поделился юрист.

Материалы по делу были переданы в СКР по Челябинской области. Проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Мытищах ранее трое мальчиков избили десятилетнюю девочку и сломали ей нос. Мать пострадавшей рассказала, что драка произошла из-за того, что ее дочь перестала общаться с одной из своих подруг, та решила ей отомстить и подговорила знакомых.