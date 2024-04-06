Юрист объяснил, почему россиянку оштрафовали за картинки 2012 года Юрист Русяев: ЛГБТ-картинка 10-летней давности является длящимся преступлением

Жительницу Кубани оштрафовали на миллион рублей из-за ЛГБТ-картинки (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) 10-летней давности в соцсетях, поскольку здесь действует понятие «длящегося правонарушения», объяснил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, само наличие таких публикаций попадает под статью, однако если запрещенные материалы удалены, то пропаганды нет.

За сохраненные ранее изображения, посты, лайки, которые были размещены до введения запрета на пропаганду ЛГБТ, привлечь к ответственности возможно, поскольку здесь действует понятие «длящегося правонарушения». Если объяснять кратко, относительно интернета, суть его состоит в том, что написанные комментарии, опубликованные записи и фотографии, вне зависимости от того, когда они сделаны, до сих пор распространяют информацию — потому что находятся в доступе, — объяснил Русяев.

Чтобы избежать штрафа, юрист призвал «зачищать» старый контент в социальных сетях от постов, сохраненных изображений и прочего. Это самый простой способ обезопасить себя, добавил эксперт.

Ранее жительницу Кубани оштрафовали за сохраненную картинку в соцсети «ВКонтакте». В суде адвокат настаивал на проведении экспертизы, однако судья признала, что наличие ЛГБТ-пропаганды очевидно.

До этого депутат Александр Хинштейн потребовал проверить сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича и учителя Дмитрия Гудова из Самары на пропаганду ЛГБТ. Парламентарий написал, что молодые люди пользуются поддержкой местных властей.