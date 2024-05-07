Юрист объяснил, почему на кассиршу из Ачинска могут вновь подать в суд Юрист Русяев: кассирша из Ачинска обязана вернуть банку украденные миллионы

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Кассирша Анна Григорьева, отбывшая срок за хищение у банка 23 млн рублей в Красноярском крае, может вновь попасть под суд, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, женщина обязана возместить весь ущерб от своих преступных действий. Если же этого не произойдет, с нее будут взыскивать средства через суд.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, вред, причиненный преступлением, должен быть возмещен в полном объеме. Таким образом, Анна Григорьева обязана вернуть банку оставшуюся часть похищенных 20 млн рублей. Если она не сделает этого добровольно, банк вправе взыскать с нее эти средства в судебном порядке, — пояснил юрист.

Русяев напомнил, что во время следствия было арестовано имущество Григорьевых на сумму около 6,5 млн рублей, а также изъято 2,1 млн рублей наличными. Однако эти средства покрывают лишь малую часть ущерба, добавил он.

Ранее юрист предположил, что кассирша, укравшая у банка более 20 млн рублей, смогла выйти по УДО благодаря безупречному поведению в колонии, а также благодаря оценке прокурора, посчитавшего достаточным уровень ее исправления. Специалист подчеркнул, что на аналогичное решение может рассчитывать и муж женщины, также осужденный по этому делу. Однако юрист отметил, что в его деле есть нюанс — по данным следствия, супруг Григорьевой был подстрекателем и организатором преступления, что значительно снижает шансы на досрочное освобождение.