Юрист не исключил версию оговора в деле учителя, обвиненного в педофилии Юрист Харди: в деле о домогательствах томского учителя нельзя исключать оговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деле задержанного в Томске 56-летнего учителя физкультуры по обвинению в домогательствах к пятикласснику нельзя исключать версию оговора, заявил в беседе с интернет-издания «Подмосковье сегодня» адвокат Тимур Харди. Он подчеркнул, что окончательное решение о вине педагога вынесет суд.

«Приговора суда нет, и нельзя исключать версию оговора учителя со стороны учащегося или его родителей. Поэтому окончательное решение будет принимать суд», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что, хотя возможность сокращения тюремного срока по статьям о педофилии не предусмотрена, в связи с возрастом подозреваемого не исключены некоторые послабления возможного приговора, если у мужчины возникнут выраженные проблемы со здоровьем.

Педагог был задержан после заявления родителей 11-летнего школьника, который рассказал, что мужчина в течение полутора месяцев трогал его за интимные места. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшено 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Если вина учителя будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.