Юрист назвал возможное местонахождение женщины, приковавшей мать к батарее Юрист Капштык: приковавшая мать к батарее женщина может скрываться у знакомых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковного Королева, пристегнувшая 78-летнюю мать к батарее, может скрываться у знакомых, рассказал в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Пожилая женщина, оставленная дочерью на целый день, в итоге скончалась.

По словам юриста, сейчас подозреваемая может скрываться у коллег по работе, так как, скорее всего, понимает, что родственников полиция проверит в первую очередь.

Более широкий круг общения, в особенности случайных знакомых, определить довольно сложно. А потому искать нужно именно среди них, — высказал мнение эксперт.

Сообщается, что женщина, обнаружив тело матери, вызвала врачей и скрылась. Точную причину смерти пенсионерки выясняют судмедэксперты. По словам юриста, от результатов этой экспертизы будет зависеть наказание для дочери. Если ее признают виновной в смерти матери, это может означать серьезный срок лишения свободы.

Вопрос может рассматриваться как по статье о создании угрозы жизни, так и по статье о доведении до смерти. <...> Могут назначить ответственность в виде тюремного заключения сроком от двух до семи лет, — предположил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Королеве 78-летняя пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и на целый день ушла из дома. Домой она вернулась только вечером и обнаружила, что мать скончалась.