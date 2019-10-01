Крымский парламент решил назначить Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров.
Таким образом, разделили должности главы республики и председателя министров РК. Соответствующее решение приняли депутаты Госсовета. По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, это необходимо для повышения эффективности работы власти на полуострове.
Данный законопроект предложил глава Крыма Сергей Аксёнов, который ранее выполнял обе функции, сообщает «
Как писал News.ru, Аксёнов отреагировал на смерть экс-президента республики Юрия Мешкова. Он принёс соболезнования родным и близким политика.