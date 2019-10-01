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Камчатские общественники при поддержке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона намерены обязать администрацию Кроноцкого государственного заповедника отстрелить порядка 500 медведей, обитающих в районе Курильского озера. По их мнению, количество медведей там превышено вдвое, что представляет опасность для человека.

Общественники действительно настаивают на отстреле, аргументируя тем, что медведи несут угрозу человеку, — сообщил ТАСС замдиректора по охране заповедника Владимир Халманов. Он подчеркнул, что с таким требованием сталкивается впервые и...