Юрий Гагарин оставил теплое послание для гостей ПМЭФ Появилось видео обращения Гагарина к гостям ПМЭФ

Фото: Юлия Егорова/Росконгрес

Смоленская область на Петербургском международном экономическом форуме представила стенд с советским космонавтом Юрием Гагариным, передает корреспондент NEWS.ru. Виртуальный летчик приглашает гостей форума посетить его родную область.

Я, Юрий Гагарин, приветствую вас на экспозиции моей родной Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один на небывалый поединок с природой. <...> Желаю и вам быть смелыми и решительными, мечтать и стремиться к своим мечтам. И обязательно приезжайте ко мне на родину, — говорит виртуальный космонавт.

Изображение цифрового космонавта вывели на небольшой экран. Гагарин предстал перед гостями форума в форме с большой звездой на груди.

Ранее стало известно, что гостей на «Экспофоруме» встречает робот «Жека». Он сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Машина может пошутить о том, что занимается восстанием роботов, а в действительности заботится «о комфортном проживании жителей Московской области».

«Жека» даже рассказал посетителям ПМЭФ анекдот про москвичей. Шутка показалась андроиду настолько забавной, что он сам рассмеялся.