Юный защитник хоккейного клуба умер в Новосибирской области В Бердске умер 12-летний игрок хоккейного клуба «Кристалл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердске умер 12-летний мальчик, который играл за хоккейный клуб «Кристалл», рассказал в беседе с «КП-Новосибирск» один из тренеров ХК. По его словам, тренировки никак не связаны с несчастным случаем.

Мне известно, что это был несчастный случай. Сегодня будут похороны, о причинах пока рано говорить. Трагедия связана со здоровьем ребенка. Но тренировки, соревнования и бердская школа хоккея тут ни при чем, — объяснил тренер.

По данным издания, мальчик мог умереть из-за заболевания. В группе хоккейного клуба написали, что мальчик был удивительным, заботливым, добрым и с невероятной силой воли.

Теперь ты в Небесной хоккейной лиге, — говорится в записи в социальной сети.

Ранее в одном из бассейнов спорткомплекса в Татарстане утонул не умевший плавать 10-летний ребенок. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн, дети при этом находились без присмотра взрослых. Инцидент произошел в населенном пункте Новошешминск.

До этого в Татарске 13-летний мальчик умер после тренировки по волейболу в школе. По словам местных жителей, тренер пытался реанимировать ребенка до приезда скорой, но школьник скончался в больнице.