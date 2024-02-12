Юные футболисты «Крыльев Советов» разгромили автомобиль участника СВО Юные воспитанники «Крыльев Советов» в Самаре набросились на авто участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре молодые люди разгромили автомобиль, принадлежащий участнику специальной военной операции России на Украине, кадры опубликовал Telegram-канал «Самара на максималках». На видео подростки пинают и разбивают стекло заваленного снегом авто. Двое из них одеты в куртки с эмблемой самарского клуба «Крылья Советов». Позже журналист Иван Карпов подтвердил в своем Telegram-канале, что нападавшие являются воспитанниками футбольной академии.

Воспитанники ФК «Крылья Советов» извинились за разгром машины участника спецоперации. Клуб компенсирует военному ущерб, — уточнил журналист.

Карпов отметил что в ситуации разбирается руководство академии. Участники инцидента выявлены, с их родителями связались, они дают показания в полиции. Что касается автомобиля, то, как оказалось, он долгое время стоял бесхозным. Его владельца разыскивают, чтобы компенсировать издержки.

Ранее стало известно, что участника специальной военной операции с другом не пустили в один из баров Нижневартовска. Увидев человека в форме, один из сотрудников заведения назвал бойца «рекламщиком СВО» и потребовал уйти. Как рассказал сам военный, это был хозяин заведения. Он вел себя агрессивно и ругался матом.