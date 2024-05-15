Юношу застрелили во время ссоры на стадионе в Миассе На стадионе в Миассе Челябинской области застрелили 23-летнего молодого человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Миассе Челябинской области на стадионе «Южный» обнаружили тело 23-летнего парня с огнестрельным ранением, сообщили в региональном СК. Предварительно, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате одного из участников застрелили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Нападавший скрылся с места преступления, личность стрелявшего установлена, правоохранители его ищут. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая.

Ранее стало известно, что в мужчину стреляли около станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на парковке торгово-развлекательного комплекса. По сообщениям очевидцев, в результате стрельбы пострадал один человек, пострадавшего забрали медики. Предварительно, водитель иномарки открыл огонь из-за дорожного конфликта и скрылся. В городе был объявлен план «Перехват».

До этого вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей. Наряд полиции задержал петербуржца.