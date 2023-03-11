Юношу заподозрили в убийстве бывшей девушки в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Львовский была убита 16-летняя девушка, в убийстве подозревают ее 18-летнего знакомого, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

10 марта 2023 года подозреваемый, находясь в квартире у знакомой в г.Подольске, в ходе произошедшего конфликта нанес девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами по горячим следам в Москве, — сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash, молодые люди начали встречаться весной прошлого года, однако в скором времени девушка сказала, что им надо расстаться. Юноша воспринял эту информацию неадекватно и начал преследовать школьницу. Та рассказала обо всем своим родителям, они написали заявление в полицию, но ситуация не изменилась. Когда молодой человек приехал к ней в очередной раз, девочка написала матери сообщение и пропала, после чего ее родители попросили одноклассников зайти к ней и проверить, все ли в порядке. Одноклассники не смогли зайти в квартиру и проникли туда через балкон. Они обнаружили подругу на полу с ножевым ранением шеи.

Ранее правоохранители задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, обвиняемому 65 лет.

Уточняется, что пострадавший мyжчина 1957 года рождения госпитализирован. В настоящее время следователи дoпрашивают подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства прoизошедшего.